La Policía Nacional del Perú anunció que Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, será trasladado a un penal de máxima seguridad una vez concretada su extradición al país.

El general PNP Víctor Revoredo señaló que el peligroso criminal será recluido en el penal de Challapalca (Tacna) y sometido al régimen penitenciario más severo, como parte de una estrategia firme contra el crimen organizado.

Revoredo explicó en Latina Tv, que el traslado se ejecuta mediante un trabajo conjunto de inteligencia y seguridad entre las autoridades de Perú y Paraguay, país donde Moreno fue capturado.

Indicó que el operativo responde a un plan estratégico de carácter reservado , liderado por el comando institucional de la PNP, por lo que no se brindarán detalles sobre la logística ni el número de efectivos involucrados, a fin de garantizar la seguridad del proceso.

En el ámbito legal, el jefe policial precisó que el Ministerio Público participa de manera directa en el procedimiento, a través de un equipo especializado encabezado por el fiscal Wagner Chávez Cotrina.

Paralelamente, indicó que la PNP continúa desplegando acciones para desarticular posibles remanentes de la organización criminal, con el objetivo de evitar que sigan operando tras la captura de su cabecilla.