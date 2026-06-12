El partido político Juntos por el Perú suma distintas solicitudes de nulidad ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que engloban tanto a mesas de sufragio nacionales como internacionales.

La organización política cuyo candidato, Roberto Sánchez, sostuvo inicialmente que “respetarían” los resultados finales, busca ahora desestimar más de 2400 mesas denunciando que “existen indicios razonables de fraude electoral y alteración de actas” en favor de Fuerza Popular.

Denuncias

El primer petitorio de JP aborda un conjunto de 1751 mesas de sufragio distribuidos a nivel nacional.

“Solicito que se declare nulo el cómputo de votos de dichas mesas por haberse acreditado de forma irrefutable la existencia de indicios graves, concordantes y sistemáticos de fraude electoral”, se lee en el documento, firmado por el personero legal Carlos Zafra, revisado por Correo.

Estas aparentes irregularidades consistirían “en la idéntica e inverosímil repetición de votaciones a favor de Fuerza Popular dentro de un mismo local de votación”.

Aunque JP califica el hecho como una “clonación de resultados” o “llenado sistemático de actas”, reconoce en su solicitud que este incidente no se habría replicado en todas las mesas de sufragio.

“Se han detectado 584 patrones de repetición exacta que involucran a 1 751 mesas de sufragio a nivel nacional. En estos casos, múltiples mesas ubicadas dentro del mismo local de votación registran exactamente la misma cantidad de votos a favor Fuerza Popular”, indica.

A modo de ejemplo, presentan los casos de Lambayeque (625 votos en 5 mesas), Lima (805 votos en 5 mesas), Amazonas (240 votos en 4 mesas) y Áncash (412 votos en 4 mesas). Solo estas 18 mesas impugnadas acumulan 2082 votos. Al cierre de esta edición, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) aventajaba a Sánchez por solo 688 votos.

Van por todo

El partido político de izquierda también pidió la nulidad de 648 mesas de sufragio en Estados Unidos. En un caso, fue por la fusión de dos mesas en Carolina del Norte, a lo que se añadió un paquete con 647 mesas más.

En este último petitorio, aseguran que “se ha denunciado una serie de irregularidades en la votación del domingo 7 de junio, en Estados Unidos de América, siendo que, el actor clave en ello, ha sido el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de los respectivos cónsules y los funcionarios”.

Además, aseguran, sin anexar evidencia, que “otros actores claves en estas irregularidades habrían sido algunos miembros de mesa, quienes han orientado el voto por la candidatura de Fuerza Popular (y) han realizado fusiones de mesa incumpliendo la normativa, entre otros”.

Añaden que “(también) se relajaron los controles respecto del despliegue de material”, pues no solo se hizo vía valija diplomática.