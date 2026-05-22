El juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Puno dictó seis meses de prisión preventiva contra José Dante Ccoapaza Arocutipa, investigado por la presunta comisión de los delitos de lesiones culposas graves, fuga del lugar del accidente de tránsito y conducción en estado de ebriedad.

Durante la audiencia, el magistrado evaluó los graves y fundados elementos de convicción presentados por las partes, así como la prognosis de pena superior a cinco años, la gravedad de los hechos y los presupuestos procesales exigidos para imponer la medida coercitiva.

Según la investigación preliminar, los hechos ocurrieron durante la madrugada del 18 de mayo de 2026, cuando el investigado conducía el vehículo de placa EGY-709, asignado al serenazgo de la municipalidad de Ácora, en estado de ebriedad, registrando 1.55 gramos de alcohol por litro de sangre y sin contar con licencia de conducir ni documentación de la unidad vehicular.

Asimismo, se estableció que, a la altura de la cuadra 14 de la avenida Circunvalación Sur de la ciudad de Puno, el imputado impactó contra la trabajadora de limpieza, Hermenegilda León Choquecahua, quien realizaba labores de barrido y recojo de residuos sólidos.

Por tales motivos, y tras el debate de las partes procesales y la evaluación de los elementos expuestos en audiencia, el juez dispuso el internamiento preventivo del investigado por el plazo de seis meses en el establecimiento penitenciario que determine el INPE, mientras continúan las investigaciones.