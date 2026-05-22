Los principales gremios empresariales del país, junto a ProInversión y el Gobierno Regional de Arequipa, firmaron esta mañana el “Pacto nacional por la infraestructura y el desarrollo productivo” en el auditorio de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA).

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Este pacto buscará fijar una hoja de ruta para el próximo y sucesivos gobiernos. El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Felipe James Callao, señaló que esta gira a nivel nacional inició en Cajamarca la semana pasada y el próximo destino será Junín.

El empresario señaló que actualmente la economía peruana se mueve bajo dos grandes motores: la minería y la agroexportación. “Estos dos motores no son suficientes porque no cierran la brecha social en el Perú, no permiten que el beneficio llegue a todos los peruanos”, señaló.

Ante esta situación, la Sociedad Nacional de Industrias propone impulsar también los sectores industrial y de turismo.

A su turno, el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, señaló que las entidades públicas y privadas deben trabajar en base al Plan Regional de Desarrollo Concertado.

En esta firma también participó la Asociación de Exportadores (ADEX), la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide), la Asociación Automotriz del Perú (AAP), entre otros.