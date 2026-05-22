La decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Delia Espinoza, convocó a los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Roberto Sánchez a participar en una mesa de diálogo con miras a la segunda vuelta electoral programada para el próximo 7 de junio. La iniciativa también incluye a los integrantes de sus respectivas fórmulas presidenciales y busca promover un espacio de discusión sobre temas de interés nacional.

La invitación fue formalizada mediante los oficios N.° 038-2026 y N.° 039-2026, dirigidos a las agrupaciones Fuerza Popular y Juntos por el Perú. De acuerdo con lo informado por el CAL, el encuentro se realizaría en la sede principal de la institución, ubicada en el distrito de Miraflores.





¿A qué responde esta invitación?

La orden profesional señaló que el objetivo de esta convocatoria es contribuir al intercambio de ideas y permitir que la ciudadanía conozca con mayor detalle los planteamientos de quienes aspiran a ocupar la Presidencia de la República. Asimismo, se busca generar un espacio para analizar las propuestas vinculadas al fortalecimiento institucional y al sistema democrático.

En el documento remitido a los candidatos se explica el propósito de esta iniciativa y la importancia de fomentar el diálogo durante el proceso electoral.

“Me dirijo a ustedes para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo hacer de su conocimiento que, en el marco de la Segunda Elección Presidencial, esta Ilustre Orden Gremial tiene el propósito de fomentar espacios de diálogo abierto para el mejor conocimiento de los objetivos, propuesta y estrategias de los candidatos”, indica el comunicado.

Temas planteados

Según la información difundida por el CAL, la agenda propuesta contempla diversos asuntos relacionados con el funcionamiento del Estado y el sistema jurídico. Entre ellos figuran la reforma del sistema de justicia, el equilibrio entre poderes del Estado y los mecanismos constitucionales de control político.

Además, se prevé abordar temas vinculados a la vacancia presidencial, la cuestión de confianza y la autonomía de los organismos constitucionales. Estos asuntos han sido considerados relevantes tanto para la comunidad jurídica como para la ciudadanía en general.

La convocatoria también alcanza a los candidatos a las vicepresidencias que integran ambas planchas electorales. En el caso de Fuerza Popular, la invitación fue extendida a Miguel Ángel Torres y Miguel Ángel Torres Morales, quienes acompañan a Keiko Fujimori en la fórmula presidencial.

Por parte de Juntos por el Perú, el CAL también convocó a Analí Márquez y Brígida Curo Bustincio, integrantes de la plancha encabezada por Roberto Sánchez. De concretarse el encuentro, los representantes de ambas agrupaciones tendrán la oportunidad de exponer sus propuestas y responder sobre los principales temas planteados por la institución.