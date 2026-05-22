Con miras a la segunda vuelta presidencial, el Jurado Nacional de Elecciones anunció el despliegue de más de 28 mil fiscalizadores en todo el país para supervisar la jornada electoral.

La medida busca reforzar los mecanismos de control y garantizar la transparencia durante el proceso.

El vocero de Fiscalización y Procesos Electorales del JNE, Luis Ramos, explicó que se incorporará un grupo de “fiscalizadores de contingencia”, quienes estarán encargados de verificar el traslado y llegada del material electoral en Lima Metropolitana y Callao.

Según indicó, más de 2.500 fiscalizadores adicionales se sumarán a los más de 26 mil ya distribuidos a nivel nacional.

El funcionario precisó que el personal permanecerá en los locales de votación durante toda la jornada y supervisará distintas etapas del proceso, incluido el escrutinio de votos.

“Estamos reforzando nuestros procedimientos de fiscalización electoral y ampliando la base de fiscalización”, señaló durante una conferencia de prensa.

Durante la actividad, el JNE también fue consultado sobre el pedido de Fuerza Popular para que los personeros graben y transmitan el conteo de votos. Sin confirmar si esta práctica será permitida, Ramos indicó que la institución actuará conforme a la Ley Orgánica de Elecciones y los reglamentos vigentes.