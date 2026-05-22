Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular (FP), cuestionó a todos los que la mencionan constantemente para señalarla como la culpable de los problemas que tiene el Perú.

“Siempre han tratado de insultarme. Yo no le hago caso a los insultos, que se peleen con mi mano”, afirmó.

Keiko Fujimori espera sumar 100 mil personeros para segunda vuelta. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

DISTANCIA

Desde una actividad en San Juan de Lurigancho, la lideresa naranja mencionó que sobre ella dicen muchas cosas y la culpan de todo.

“Dicen ´Keiko tiene la culpa´, pero no he sido presidenta, todavía. Los otros han sido presidentes, pero han tratado de colgarse de mis faldas”, reclamó.

Además, recordó que estuvo en la cárcel mucho tiempo.

“Me han llevado injustamente, casi 500 días a prisión, a los dirigentes, pero acá estamos con mas fuerza, con más unidad. Lo único que les puedo decir es que nunca me corro, siempre doy la cara”, aseguró.

También hizo un llamado para que más personas se inscriban como personeros de cara a la segunda vuelta, porque “faltan pocos días y no hay que confiarse”.

“Es para todos los que quieran defender la democracia. Cuando se inscriban, hay que capacitarse, de esa manera vamos a poder seguir con fuerza”, dijo.

Debate entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se llevará a cabo el 31 de mayo. (@gec)

PROMESA

En otro momento, Keiko calificó de “lamentable” que las autoridades y gobiernos de los últimos años se hayan cruzado de brazos a pesar de tener más de 266 mil millones de soles en recursos.

“¡Eso lo vamos a cambiar en un gobierno de FP!”, aseguró.

En esa línea, dijo tener un equipo con experiencia que trabajó al lado de su padre, el fallecido expresidente Alberto Fujimori, así como técnicos que debatirán este domingo.

“Vamos a estar del lado de la gente y cumplir con la palabra como fue durante el gobierno de Alberto Fujimori. Las cosas negativas del gobierno de mi padre, se van a dejar de lado”, aseguró.