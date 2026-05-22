El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado durante la madrugada de este viernes en una calle de la urbanización Condevilla, en el distrito de San Martín de Porres. Las primeras versiones recogidas en la zona señalan que la víctima habría sido abandonada por ocupantes de un vehículo que posteriormente se retiró del lugar.

Según el reporte de Exitosa, el hallazgo se produjo cerca del óvalo José Granda, donde residentes de la zona alertaron a las autoridades tras observar el cadáver tendido sobre una vereda junto a una vivienda. Hasta el momento, la identidad del fallecido no ha podido ser determinada debido a que no portaba documentos personales al momento de ser encontrado.

¿Qué vieron los vecinos?

De acuerdo con la información difundida por vecinos del sector, un automóvil llegó al lugar durante las primeras horas del día y luego abandonó la zona. Los residentes indicaron que el cuerpo habría sido dejado en la vía pública poco antes del amanecer.

Tras recibir el aviso, agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar para asegurar la escena e iniciar las diligencias correspondientes. La zona permaneció acordonada mientras se realizaban las primeras acciones de investigación.

Las autoridades indicaron que el fallecido sería un hombre de aproximadamente 45 años. Sin embargo, hasta el cierre de las primeras diligencias no había sido posible confirmar su identidad. Cabe señalar que el hombre vestía ropa de civil al momento de ser hallado.

Inician pericias para esclarecer el caso

Peritos de Criminalística llegaron a la urbanización Condevilla para efectuar el levantamiento de información y recopilar evidencias que permitan esclarecer lo ocurrido. Las diligencias forman parte de la investigación orientada a determinar las circunstancias en las que se produjo el deceso.

Posteriormente, el cadáver fue trasladado a la Morgue Central, donde se practicará la necropsia de ley. Mientras tanto, el Ministerio Público coordina acciones con la comisaría de Condevilla para revisar las imágenes registradas por las cámaras de seguridad ubicadas en la zona.

El hallazgo generó preocupación entre los residentes del sector, quienes solicitaron una mayor presencia policial en el área. Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a la víctima y determinar las responsabilidades correspondientes.