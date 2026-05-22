La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Ica recibió el material electoral que será utilizado en las elecciones primarias bajo la modalidad de delegados, programadas para este domingo 24 de mayo, proceso en el que se definirán las candidaturas para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) del 4 de octubre de 2026.

Proceso electoral

El vehículo que trasladó los insumos electorales arribó a la sede descentralizada bajo el resguardo permanente de un comisionado de la ONPE y de efectivos de la Policía Nacional del Perú. Asimismo, el cargamento fue monitoreado mediante un sistema de seguimiento satelital, garantizando su integridad durante todo el trayecto.

El material recibido comprende 31 paquetes electorales que contienen útiles de escritorio, como lapiceros, cintas adhesivas y tampones para huella dactilar; además del paquete de instalación, conformado por listas de electores, actas electorales, cédulas de sufragio y manuales de instrucciones para miembros de mesa. También incluye el paquete de escrutinio, que contiene sobres plásticos para el traslado de actas electorales, láminas de protección de resultados y sobres para impugnación del voto.

En cumplimiento del cronograma electoral, la ODPE Ica realizará la distribución del material hacia el respectivo local de votación habilitado para la jornada electoral. En esta jurisdicción electoral se instalarán 25 mesas de sufragio en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, donde deberán sufragar aproximadamente 73 delegados pertenecientes a 21 organizaciones políticas, entre partidos políticos y alianzas electorales.

En las elecciones de este domingo, los delegados elegidos por cada organización en sus elecciones internas del pasado fin de semana, definirán sus candidatos a gobernadores y vicegobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y regidores para los comicios del 4 de octubre de 2026.

La jornada electoral comenzará a las 7:00 a. m. con la instalación de las mesas de sufragio, labor que estará a cargo de los miembros de mesa titulares y suplentes previamente capacitados por la ONPE, entidad que realizó una jornada de capacitación presencial el pasado 9 de mayo. Asimismo, los electores podrán acudir a votar entre las 8:00 a. m. y las 3:00 p. m.

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