La camioneta de la alcaldía del distrito de Veintiséis de Octubre, que tanto le costó alcanzar, terminó siendo la tumba de Víctor Hugo Frebe Calle. En este vehículo terminó su cuerpo completamente ensangrentado tras recibir varios disparos que acabaron con su vida, la tarde del último jueves. Se presume que él vendría siendo extorsionado, aunque no habría interpuesto la respectiva denuncia policial.

El sangriento y violento hecho se registró antes de las 2 de la tarde en circunstancias en que el alcalde del distrito más grande de Piura, Víctor Hugo Febre Calle, se trasladaba en la camioneta municipal, de placa P4Y-948, conducida por Jorge Luis Chau Aranda.

Según las primeras indagaciones policiales, el burgomaestre, natural de Ayabaca y que llegó al poder con el movimiento político Contigo Región, salió de su despacho y se dirigía a la casa de su mamá en el sector El Condado y de pronto dos sicarios a bordo de una motocicleta lo interceptaron y le dispararon a diestra y siniestra.

Pese a los esfuerzos del conductor de la camioneta por huir de la zona y al verlo mal herido, trató de salvarle la vida y se dirigió hasta el centro de salud del asentamiento humano San Sebastián en el distrito de Veintiséis de Octubre, pero lamentablemente ya era demasiado tarde, pues las balas perforaron órganos vitales que le produjeron un shock hipovolémico y el personal de salud solo certificó su deceso.

En tanto, gravemente herido, pero aún con signos vitales, Chau Miranda fue evacuado de emergencia al hospital Santa Rosa. Luego de ser estabilizado, fue trasladado hasta el Hospital Regional José Cayetano Heredia, donde será intervenido quirúrgicamente para extraerle las balas que también recibió.

El cuerpo de Febre Calle, que también fue regidor durante la gestión del exalcalde Práxedes Llacsahuanga, quedó sentado inerte en el asiento del copiloto de la camioneta que tenía seis impactos de bala. Hasta el exterior del centro de salud llegaron cientos de pobladores que a viva voz exigieron justicia, cuando vieron llegar a la escena del crimen al jefe de la Región Policial de Piura, general PNP Daniel Jares.

Al lugar también llegó personal de la sección de Homicidios de la Divincri, peritos de la Oficina de Criminalística y representantes del Ministerio Público, para iniciar las indagaciones, el levantamiento del cuerpo y su traslado hasta la morgue de Piura.

Horas después, la policía informó que tras el asesinato de Febre, activó el Plan Cerco y ubicó la moto presuntamente utilizada en el hecho y que equipos especializados de investigación e inteligencia vienen ejecutando diligencias urgentes para identificar y capturar a los responsables.

Tras su muerte, las autoridades en general levantaron su voz de protesta y exigieron la identificación y captura de los responsables.

La Defensoría del Pueblo condenó el asesinato del alcalde y exigió una investigación inmediata para identificar a los autores de este execrable crimen. “Asimismo, debido a la magnitud y trascendencia del crimen, hemos requerido al gobernador regional de Piura convocar a una sesión extraordinaria del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) en la que se aborde la grave problemática de inseguridad ciudadana y criminalidad que afronta la región”.

La población recuerda que Víctor Hugo Febre hizo su campaña en silencio, literalmente a pie, recorriendo las calles de los asentamientos sin servicios de saneamiento e invasiones en zonas de riesgo.

Muchos lo recuerdan visitando casa por casa, con su mochila sobre la espalda y entregando volantes de mano en mano para ganar el respaldo de la población. Él se impuso con un 17% de los votos válidos en las elecciones municipales del 2022 ante las decenas de postulantes que pese a sus millonarias campañas de regalos y donativos, no le ganaron.