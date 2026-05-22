El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica, dispuso la protección provisional del sitio arqueológico “Río Seco”, ubicado en los distritos de Humay e Independencia, en la provincia de Pisco, en la región Ica.

Patrimonio cultural

La medida fue oficializada mediante la Resolución Directoral N.° 000131-2026-DGPA-VMPCIC/MC, con el objetivo de garantizar la conservación de este importante bien inmueble prehispánico frente a posibles afectaciones causadas por actividades humanas y factores naturales.

De acuerdo con lo informado, la disposición busca salvaguardar el patrimonio cultural de la Nación, evitando intervenciones que puedan poner en riesgo la integridad del sitio arqueológico, considerado de relevancia histórica en la zona.

Como parte de las acciones inmediatas, se han establecido medidas preventivas que incluyen la paralización de actividades que generen impacto en el área protegida, la instalación de señalización e hitos de delimitación, así como el retiro de estructuras temporales que pudieran encontrarse dentro del perímetro del sitio.

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica señaló que esta intervención forma parte de los esfuerzos de preservación del patrimonio arqueológico de la región, reforzando el control y protección de espacios de valor histórico.

Asimismo, la institución exhortó a la ciudadanía y a las autoridades locales a respetar y contribuir con la conservación de estos espacios, considerados parte fundamental de la identidad cultural del país y de la región Ica.

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