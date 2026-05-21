Tras el fuerte sismo de magnitud 6.1 que sacudió la provincia de Ica el pasado 19 de mayo, crece la preocupación entre ciudadanos por el estado de diversas estructuras antiguas que resultaron afectadas y que, pese al riesgo, únicamente han sido cercadas con cintas de seguridad.

Daños tras sismo

Uno de los casos más preocupantes es el de la Catedral San Jerónimo de Ica, ubicada en la intersección de las calles Bolívar y La Libertad, donde parte de la estructura presentó desprendimientos tras el movimiento telúrico. En la zona solo se colocó una cinta de peligro para restringir el acceso, pese al constante tránsito peatonal y vehicular que se registra en el sector céntrico de la ciudad.

Situación similar ocurre en la Iglesia San José, considerada otra infraestructura vulnerable debido a su antigüedad y altura estructural. En este caso, la preocupación aumenta porque junto al templo funciona una institución educativa de nivel primario, por donde diariamente transitan escolares, padres de familia y docentes.

Ambos templos religiosos forman parte de edificaciones históricas de varias décadas de antigüedad y habrían quedado debilitados tras el sismo.

En tanto, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica (DDC Ica), realizó inspecciones técnicas en diversos monumentos religiosos de la provincia de Ica, luego del sismo de magnitud 6.1.

Las evaluaciones comprendieron la Catedral de Ica, la Iglesia San José de la calle Lima, la Iglesia San José de Los Molinos y la Iglesia San Juan Bautista, con el objetivo de verificar el estado de conservación de estos importantes inmuebles integrantes del patrimonio cultural.

“Tras la evaluación del equipo técnico especializado, se determinó que los recintos inspeccionados no presentan daños estructurales de consideración. Asimismo, se identificaron afectaciones leves, las cuales serán monitoreadas y atendidas conforme a los protocolos técnicos establecidos”, señalaron.

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