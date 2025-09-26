La emblemática Catedral de Ica, que lleva más de 18 años en estado ruinoso tras el terremoto del 2007 que la afectó gravemente, continúa siendo un monumento en peligro latente de colapso. A diario, miles de personas transitan por su costado sin que exista señalización alguna que advierta del riesgo inminente, ni tampoco avances reales para su restauración.

Importante monumento

Ayer, el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, llegó a la ciudad acompañado del congresista Raúl Huamán, en una visita que generó expectativas sobre la intervención del templo histórico. Sin embargo, las promesas quedaron en el aire, ya que no se anunció ningún plazo ni detalle concreto sobre el inicio de los trabajos.

En palabras del propio ministro, “justamente estamos acá, ha invitación del congresista, hay la muy buena voluntad tanto del Ministerio de Cultura como del gobierno regional para trabajar de forma coordinada y poder intervenir en este importante monumento que es parte de nuestro patrimonio cultural”.

Sin embargo, añadió que “nos ha citado para ver cuáles son las cosas que se tienen que resolver y la próxima semana ya tengamos absuelto todo para que se pueda intervenir”.

Estas declaraciones no hacen más que evidenciar la falta de avances concretos en una obra que lleva casi dos décadas en espera. Durante ese tiempo, múltiples proyectos han quedado en el papel y la estructura continúa deteriorándose.

La preocupación también se extiende a la falta de señalización o medidas de seguridad que alerten a la población sobre el peligro que representa la edificación en su estado actual.

“La catedral de Ica, que lleva más de 18 años destruida y en cualquier momento podría colapsar, no tiene ninguna señal de seguridad que alerte a la población del evidente peligro”, señalaron vecinos.

Sobre el financiamiento, el ministro destacó que “el gobierno regional ya manifestó su buena predisposición de poder financiar e intervenir en este monumento”. Sin embargo, no explicó cómo ni cuándo se materializará esta promesa.

