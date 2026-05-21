La cocina criolla peruana continúa reinventándose y La Nacional Chacarilla busca ser parte de esa evolución con el lanzamiento de una nueva carta gastronómica enfocada en sabores tradicionales reinterpretados desde una propuesta contemporánea.

El restaurante presentó una selección de platos y cocteles que combinan ingredientes peruanos, técnicas actuales y recetas inspiradas en la memoria gastronómica del país.

La propuesta ya se encuentra disponible en la sede ubicada en La Mar y forma parte de la apuesta de La Nacional por revalorar la cocina peruana desde una experiencia moderna y accesible.

Platos criollos con una mirada contemporánea

La nueva carta incluye preparaciones que mantienen la esencia de la cocina criolla, pero incorporan nuevas presentaciones y detalles culinarios.

Entre las novedades destacan:

Pastel de choclo

Ceviche amazónico

Patacones

Trío marino

Osobuco

Además, el restaurante presentó nuevas propuestas de coctelería como:

Chicha tu MARE

Ayahuasca

Sacha Negroni

La experiencia busca ofrecer un recorrido por distintas expresiones de la gastronomía peruana.

Buscan conectar tradición y nuevas experiencias

Stefano Susffalich, CEO de Grupo Civitano, explicó que el objetivo es mantener la autenticidad de la cocina criolla mientras se adapta a nuevas tendencias gastronómicas.

“Hemos creado una carta que respeta profundamente las raíces de la cocina criolla, pero que también refleja cómo esta puede seguir evolucionando”, señaló.

El ejecutivo indicó que cada plato busca conservar el sabor tradicional mientras incorpora una ejecución más actual y versátil.

La cocina criolla como parte de la identidad peruana

Para Susffalich, esta nueva etapa responde también a los cambios en el consumidor gastronómico actual, que busca experiencias más innovadoras sin perder el vínculo con los sabores tradicionales.

“La cocina criolla es parte de nuestra identidad cultural y creemos que hoy existe una oportunidad importante para presentarla de una manera renovada”, comentó.

Con esta propuesta, La Nacional Chacarilla busca consolidarse como uno de los espacios gastronómicos que mantienen viva la tradición culinaria peruana desde una visión contemporánea.