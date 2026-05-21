El gerente municipal de Paucarpta, Nilo Mariaca Carbajal, se pronunció sobre el abandono del parque infantil César Vallejo e informó que la municipalidad cuenta con un proyecto de inversión pública de S/5.5 millones para rehabilitar el recinto, declarado viable en abril del año pasado.

Mariaca sostuvo que la obra original fue ejecutada en 2018 con una inversión de S/3 millones aproximadamente. Sin embargo, la piscina solo funcionó por pocos días debido a que no cumplió con una normativa de salud, lo que obligó su cierre.

A la fecha, el funcionario aseguró que la piscina es la única área que está inoperativa, pero todo lo demás funciona con normalidad. A pesar del llamado de atención de los vecinos de la zona sobre la falta de mantenimiento de juegos y áreas verdes desde hace 8 años, Mariaca negó esta versión y precisó que la obra está actualmente en proceso de liquidación.

El nuevo proyecto contempla la demolición de la piscina existente y la construcción de una nueva que cumpla con todas las normas técnicas, además de intervenciones en la cancha y los juegos recreativos.

Respecto a los plazos, el gerente municipal indicó que actualmente se encuentra en proceso de contratación para la elaboración del expediente técnico, paso previo a la ejecución de obras, que dependerá de los recursos disponibles de la municipalidad.

Mariaca destacó que el distrito cuenta con más de 170 recintos deportivos y recreativos, y que la gestión ha entregado parques rehabilitados en los sectores de Miguel Grau, Aborada, entre otros.