Hace ocho años que el parque infantil César Vallejo, ubicado en el distrito de Paucarpata, permanece abandonado por las autoridades locales, perjudicando la recreación de los niños, jóvenes y adultos.

Durante una visita al “centro recreativo”, se observa que los juegos están desgastados, la piscina nunca llegó a funcionar y el lugar se ha convertido en un punto de inseguridad para los vecinos del sector, según dirigente.

Si bien la obra fue entregada en el 2018 por el entonces alcalde Luis Fernando Cornejo Nova, hasta la fecha ninguna autoridad municipal ha retomado el mantenimiento. Vecinos esperan que el actual alcalde Marco Antonio Anco cumpliera su promesa; sin embargo, tampoco se hizo realidad.

Al respecto, Américo Zumba Flores, vicepresidente de la junta vecinal César Vallejo, relató que en sus primeros años el parque funcionó con actividades como vacaciones útiles y eventos por el Día del Niño, cobrando ingreso administrado por el propio Concejo. “Vino otro alcalde para renovarlo, pero lo dejó cerrado. La autoridad de ahora tampoco ha hecho nada”, lamentó.

Desde entonces, el abandono ha traído consecuencias graves, pues se ha convertido en una guarida de drogadictos, fumones e inseguridad. Tras el recorrido, se visibilizó que las puertas y ventanas de ingreso a la piscina están rotas.

“Se llega a encontrar grafitis, hongos en las paredes de las piscinas, agua empozada y más situaciones que no han mejorado”, apuntó.

Parque infantil en Paucarpata sin mantenimiento desde hace 8 años. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)