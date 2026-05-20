Un grupo de vecinos del pueblo joven 13 de Agosto, en el distrito de Jacobo Hunter, protestaron este miércoles 20 de mayo contra el municipio por las obras de mejoramiento del parque Divino Niño, luego de que se cerrara la calle que podría quedar incorporada al área verde de manera permanente.

José Mamani, presidente de 13 de Agosto, explicó que la vía tiene uso consolidado tanto peatonal como vehicular, y que el propio municipio la asfaltó hace aproximadamente dos años. “No es necesario cerrar la vía, que la mantengan abierta”, exigió el dirigente.

Advirtió que esta obra de mejoramiento y ampliación, que implica cierre de dos cuadras de la calle, afectaría especialmente a los adultos mayores, madres gestantes y personas con comorbilidad, ya que tendrían que caminar por otro tramo más largo y empinado para disponer del transporte.

“No reclamamos que la vía esté cerrada, sino lo que quieren hacer: que sea parte del parque. Quieren desaparecer la vía de dos cuadras; es bien usada por los vehículos. Nosotros reclamamos y lo que se puede hacer es una reformulación del proyecto”, explicó.

Los trabajos comenzaron el sábado con la colocación de la primera piedra y buscan ampliar. Sin embargo, los vecinos denuncian que la municipalidad no socializó el proyecto con la comunidad antes de iniciar las obras.

Ante la presión vecinal, las autoridades habrían ofrecido reevaluar la obra.

VIDEO EN VIVO: