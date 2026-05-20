Los Humedales de Chaviña, en el distrito de Bella Unión (Caravelí), representan un área que alberga gran variedad de fauna silvestre consistente en 72 especies de aves. Sin embargo, la construcción de una planta minera pondría en riesgo este hábitat, señaló el consejero regional James Posso.

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El legislador regional remarcó que hace dos semanas fueron informados por la Comunidad de Chaviña sobre la colocación de hitos en parte del terreno que fue declarado área de conservación regional hace más de 4 años.

SERVIDUMBRE

Bajo la Resolución N° 050-2025-GR/GGR, firmada el 13 de febrero del 2025 por la exgerente general regional, Norma Mamani Coila, se aprobó la constitución del derecho de servidumbre onerosa a favor de la empresa Asociados Generales Golden Raymi S.A.C., para la ejecución de una planta de beneficio por un plazo de 30 años sobre un predio de 18.1727 hectáreas por una contraprestación de S/ 638,071.61.

Para James Posso, este derecho fue otorgado sin tener en cuenta la existencia de una ordenanza regional emitida en abril del 2022 por el Consejo Regional de Arequipa y que aprobó la declaratoria como área de conservación regional los Humedales de Chaviña, con la finalidad de proteger este hábitat.

“Lo más importante es que la ordenanza regional salida en el 2022 tiene más rango que una resolución gerencial, entonces vamos a pedir la nulidad de esa resolución porque está atacando una especie que está en peligro de extinción”, explicó.

Aunque la planta representa 18 de más de mil hectáreas que corresponden a los humedales, la afectación sobre lo que implica la puesta en funcionamiento de una planta minera, como el traslado de vehículos de carga pesada, alteraría el ecosistema.

“Estos humedales, que son tan importantes para la biodiversidad de aves, son espacios que mantienen distintas especies, y entre una de ellas, el gaviotín peruano, que es una especie que está en rojo, en peligro de extinción, quedan menos de dos mil ejemplares; hay un convenio binacional entre Perú y Chile para salvar esta especie”, manifestó Posso.

La empresa comunicó a la Comunidad de Chaviña que se realizará la delimitación.