Más de 300 fardos de ropa usada de procedencia extranjera transportaba el camión marca Volvo modelo F12 de placa V4K-847 intervenido en la madrugada en el distrito de Calana tras un operativo de policias y agentes de la Aduana.

Luego del aforo en el depósito aduanero se conoció que el vehículo y la mercancía incautados tendrían un valor comercial de 1 millón de soles.

Camión con “liebre”

Según los interventores, a las 3:30 h vieron el vehículo sospechoso en la avenida General Varela de Calana resguardado por la camioneta Toyota modelo Hilux color beige de matrícula C5Y-938 de propiedad de Juan Mita Coaquira, según la Sunarp.

La camioneta con personas haría de “liebre” y con pretensión de obstaculizar la labor de la Policía y Aduana, pero al final se dio a la fuga. El camión con dos ocupantes fue perseguido. El copiloto se arrojó entre unos matorrales y huyó en la noche, mientras el conductor Lizandro Alave Huayhua (32), de Puno, fue detenido y trasladado a la Policía Fiscal por presunto delito de contrabando.