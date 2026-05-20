El fuerte sismo de magnitud 6.1 que remeció la provincia de Ica ayer martes 19 de mayo también provocó daños en diversas universidades, donde se reportaron estructuras afectadas, evacuaciones de emergencia y momentos de tensión entre estudiantes y docentes.

Múltiples destrozos

Uno de los casos más preocupantes ocurrió en la sede de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) en Ica, donde una estudiante quedó inconsciente tras sufrir una descompensación durante el movimiento telúrico.

En el local universitario se registraron destrozos. Testigos reportaron la caída de lunas rotas, desprendimiento de partes de paredes y fragmentos de estructuras desde los techos. El temor se apoderó de los estudiantes debido a la magnitud del sismo, ya que el edificio cuenta con hasta ocho pisos.

Los daños también alcanzaron a la Universidad Privada San Juan Bautista, donde parte de una estructura del techo se desprendió durante el sismo. Los estudiantes y trabajadores tuvieron que abandonar rápidamente el recinto como medida preventiva.

En la Universidad Autónoma de Ica también se evidenciaron afectaciones en la infraestructura. Varias paredes presentaron rajaduras y se reportó el desprendimiento de fragmentos de concreto en distintas áreas del campus.

En las facultades de Ciencias e Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga se observaron paredes agrietadas y desprendimientos parciales de concreto, situación que generó preocupación entre la comunidad universitaria. El rector de la UNICA, Dr. Dante Calderón, señaló que la facultad de la FIME estaría en condición inhabitable.

Tras las evaluaciones preliminares, las autoridades universitarias decidieron suspender las clases presenciales hoy 20 de mayo en las cuatro casas superior de estudios afectadas mientras continúan las inspecciones técnicas para determinar el nivel de riesgo en cada infraestructura.

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