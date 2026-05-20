El BRITÁNICO Cultural presenta la exposición correspondiente a la categoría Jóvenes Valores de la sexta edición del Concurso de Dibujo “Dos generaciones”, una muestra que reúne las propuestas de más de 30 jóvenes artistas peruanos y que busca impulsar nuevas miradas del dibujo contemporáneo.

La exhibición se desarrolla en la Galería John Harriman, en Miraflores, y permanecerá abierta al público hasta el próximo 28 de junio con ingreso libre.

Una plataforma para el dibujo contemporáneo

La muestra incluye la obra ganadora del concurso, las menciones honrosas y una selección colectiva de artistas emergentes.

Esta exposición da continuidad a la reciente muestra dedicada a Artistas Consagrados, reforzando el enfoque intergeneracional que caracteriza al concurso “Dos generaciones”.

Según los organizadores, el objetivo es promover el intercambio de experiencias, lenguajes y perspectivas entre distintas generaciones de artistas visuales en el Perú.

Bruna Denegri obtuvo el primer lugar

En la categoría Jóvenes Valores, el jurado eligió como ganadora a Bruna Denegri Serkovic por su obra “Los días de abulia”.

El jurado destacó que la artista “logró crear un ambiente de goce tanto en las escenas como en el acto mismo del dibujo”.

La pieza propone una observación detallada en la que se entrelazan cuerpos vegetales, animales y humanos dentro de un entorno onírico.

Menciones honrosas y artistas seleccionados

Además del primer puesto, el concurso otorgó menciones honrosas a:

Andrea García Roque, por “Ni joven, ni una promesa”

Gabriel Furgiuele de Vinatea, por “Árbol genealógico de la familia Metazoa”

Quim McLauchlan, por “conversation with strangers I”

La exposición colectiva reúne además obras de más de treinta artistas seleccionados.

El jurado estuvo integrado por Maricel Delgado, Iosu Aramburu y Rhony Alhalel.

¿Dónde visitar la exposición?

La muestra puede visitarse en la Galería John Harriman, ubicada en Bellavista 530, Miraflores.

El horario de atención es de martes a domingo, de 1:00 p.m. a 9:00 p.m., hasta el 28 de junio.

El ingreso es gratuito.