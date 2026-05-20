Momentos de tensión y preocupación se vivieron en la provincia de Pisco luego del fuerte sismo de magnitud 6.1 registrado al sur de Ica, el cual provocó derrumbes y caída de rocas en diversos tramos de la carretera Los Libertadores, principalmente en el distrito de Huáncano y Humay.

Conductores y transportistas quedaron varados temporalmente debido al bloqueo parcial de la vía, mientras las autoridades exhortaron a circular con extrema precaución para evitar accidente.

Enormes rocas

Según los primeros reportes, el movimiento telúrico ocasionó deslizamientos de tierra y piedras que afectaron varios sectores de la transitada vía nacional, además de daños menores en canales de riego y caminos rurales. Pobladores de Huáncano señalaron que el sismo se sintió con bastante intensidad, generando alarma entre las familias y obligando a muchos ciudadanos a evacuar sus viviendas por algunos minutos ante el temor de réplicas.

De otro lado, en el distrito de Humay, las autoridades locales informaron sobre derrumbes leves y moderados en la zona alta de Letrayoc, donde se registró caída de piedras y rocas de hasta 100 kilos sobre la vía Libertadores. Personal de Defensa Civil y Seguridad Ciudadana inició inmediatamente el monitoreo y evaluación de daños, recomendando a los conductores evitar detenerse cerca de cerros y laderas inestables mientras continúan las inspecciones técnicas.

Hasta el cierre del informe se desplazó personal policial y maquinaria pesada, que lograron la liberación de la vía.

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