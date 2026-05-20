Tras el sismo de 6.1, el ministro de Defensa, Amadeo Javier Flores Carcagno, arribó a la región Ica en compañía del jefe del INDECI, Luis Vásquez Guerrero. Sostuvo una reunión de emergencia con las autoridades locales y regionales para evaluar el impacto del sismo.

Reunión de emergencia

En la mesa de trabajo participaron el gerente general del Gobierno Regional de Ica, Abel Osorio, el Cmdte. (R) Walter Olivo, gerente de Gestión de Riesgos y Desastres, y otras autoridades.

Durante la jornada, las autoridades coordinan acciones inmediatas de respuesta y monitoreo en las zonas afectadas. Asimismo, se continúan evaluando los daños en viviendas e infraestructura, y atendiendo posibles emergencias reportadas tras el movimiento telúrico.

El representante del Gobierno Central, junto al gerente general del GORE Ica, y el director regional de Educación, evaluaron los daños estructurales en el CEBE “Divino Niño”, también llegaron hasta la institución educativa Antonia Moreno de Cáceres y la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.

La visita se dio inmediatamente después de una reunión de la Plataforma Regional de Defensa Civil, donde se reportaron los impactos en salud, vida e infraestructura de la región.

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