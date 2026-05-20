Desde el hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa, donde fue internado en las últimas horas, familiares de Dante Soncco (18), quien sobrevivió al ataque a balazos que cobró la vida de la coordinadora de juntas vecinales de Majes, Livia Justo Quispe, exigieron al nosocomio una atención adecuada y a la Policía protección.

Según información preliminar, el joven recibió dos impactos de bala, uno en el lado derecho de la cabeza y otro en el pómulo. Su hermano denunció durante la mañana de este miércoles que Dante se encontraba en una cama en un consultorio, cuando debía estar en una de UCI, debido a la gravedad de sus lesiones.

Por ello, solicitó que se le dé la atención adecuada, ya que el joven permanece en estado delicado y lucha por su vida. “Mi hermano ahora está en shock, no recuerda, me ve, pero siento que no me reconoce”, lamentó.

PROTECCIÓN POLICIAL

Además de la atención médica, la familia pidió que la Policía Nacional brinde custodia al joven. “Queremos protección de la Policía porque no sabemos qué está pasando. Tenemos miedo por represalias hacia mi hermano”, señaló el hermano.

ATAQUE

Dante Soncco era colaborador y chofer de Livia Justo, y la acompañaba habitualmente en sus actividades como dirigente vecinal. Sin embargo, la noche de ayer, unos desconocidos abrieron fuego por ambos lados de la unidad en la que se trasladaban, hiriendo a la dirigente y al joven.

Tras la ráfaga de más de 10 disparos, los pistoleros huyeron del lugar. Ambos fueron evacuados hacia el hospital de Majes; sin embargo, la mujer terminó falleciendo en el trayecto. Por la gravedad de sus heridas, Dante Soncco fue referido al nosocomio Honorio Delgado Espinoza de la ciudad de Arequipa para su atención médica.

Asimismo, un equipo de la Divincri junto a peritos de criminalística de Arequipa viajaron a Majes para realizar las diligencias de investigación.

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