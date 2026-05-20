De una muerte segura se salvó un humilde obrero de construcción, luego de quedar sepultado por tierra y bloquetas de cemento durante la ejecución de la obra de agua y alcantarillado en sector Las Malvinas, cerca a la urbanización Piura.

El hecho se registró la mañana de ayer, en circunstancias que el obrero se encontraba trabajando en la excavación de zanjas en la obra de agua y alcantarillado y de pronto un gran rumo de arena y bloquetas de cemento que se encontraban en los costados, cayeron sobre él.

Ante el fuerte estruendo y los gritos de auxilio, desesperación y dolor, sus compañeros con ayuda de palanas y otras herramientas rápidamente lo rescataron tras 20 minutos de arduo trabajo.

Posteriormente fue auxiliado y retirado en una camilla, siendo trasladado en la tolva de una camioneta hacia el centro de salud más cercano para que le realicen una revisión médica exhaustiva y descartar alguna fractura u otros.

Los vecinos denunciaron que el trabajador permaneció sepultado por más de 20 minutos hasta ser rescatado.

Ellos cuestionaron las condiciones de seguridad en la obra y señalaron que el obrero habría sido trasladado en la tolva de una camioneta, sin las medidas adecuadas para atender una emergencia.

Los moradores también alertaron que las zanjas no contarían con las señales de seguridad, lo que representaría un riesgo tanto para los trabajadores como para los peatones que transitan diariamente por el sector.

“No existe seguridad ni salud en el trabajo...pobre hombre, yo los voy a denunciar en Sunafil porque deberían tener controles y medidas de seguridad para que no se derrumbe, como es obrero pobrecito, no solo a él le puede pasar y encima lo llevan así (sobre una camilla en la tolva de una camioneta”, cuestionó una vecina cuando era trasladado el obrero.