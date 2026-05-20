La Contraloría de la República reveló que una obra de saneamiento básico, valorizada en S/ 9′304,404 fue aprobada a pesar de encontrarse en pleno cauce de un río. Asimismo, detectaron que una caseta de bombeo fue diseñada sobre otra ya existente en la ribera, entre otras graves deficiencias que ponen en peligro la infraestructura y amenazan la continuidad del proyecto. Dicha obra es financiada por la Municipalidad Distrital de Lancones, en Sullana.

Según el informe de hito de control Nº007-2026-OCI/0455-SCC, el órgano de control institucional (OCI) de la Municipalidad de Sullana identificó las situaciones adversas del proyecto “Mejoramiento del servicio de agua potable y disposición sanitaria de excretas en los sistemas de agua y UBS (Unidades Básicas de Saneamiento) del centro poblado de Alamor”.

Tras una inspección a la obra, la comisión de control verificó que el pozo de captación está proyectado dentro del cauce del río Malvas. Asimismo, constataron que la caseta de bombeo fue diseñada contigua a una estructura preexistente en la ribera del río sobre un terreno rocoso de espacio reducido y pendiente pronunciada.

Asimismo, constataron que ni en la documentación publicada en el Seace ni en el expediente remitido por la Municipalidad Distrital de Lancones existe evidencia de que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) haya otorgado los permisos o autorizaciones para ejecutar infraestructura dentro del cauce del río Malvas. Específicamente, el proyecto carece de las autorizaciones para el pozo de captación y la línea de impulsión, así como del derecho de uso de agua correspondiente.

Otro de los hechos detectados, es que no consideraron dentro del proyecto, la existencia de locales públicos existentes como la iglesia y la institución educativa Jorge Basadre, en el centro poblado de Alamor, entre otros establecimientos. Solo incluyeron en el proyecto a 285 viviendas de Alamor y el caserío Los Hornos.

Los especialistas también evidenciaron que algunas casetas de albañilería destinadas a las UBS en Alamor, vienen siendo construidas dentro de predios delimitados o sobre los límites de las proyecciones de terrenos de las viviendas, sin considerar áreas disponibles para el desplazamiento del biodigestor, registro de lodos y pozo de percolación.

Además, la comisión reveló que algunas losas ejecutadas en techos de la UBS (Unidad Básica de Saneamiento), presentan deformaciones en sus ejes longitudinales o transversales, los cuales en ciertos casos pudieron corroborarse mediante el uso de nivel de mano.

Otro de los puntos detectados concierne a las casetas de albañilería para las UBS, cuyos muros caravista presentan ladrillos y juntas irregulares. Asimismo, una de las casetas registra fisuras en una columna y las destinadas a los nichos para válvulas se ejecutaron con características distintas a las previstas en el expediente técnico.