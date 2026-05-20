Deficiencias fueron halladas durante un operativo en la zona industrial
Deficiencias fueron halladas durante un operativo en la zona industrial

En un operativo, las autoridades detectaron que dos empresas procesadoras de productos ubicadas en la zona industrial de la , presentan graves riesgos eléctricos y sanitarios. Ante esto, les otorgaron un plazo para corregir dichas observaciones que representan un peligro inminente.

Durante la inspección, encontraron riesgos de seguridad, almacenamiento y señalización. Asimismo, la presencia de cilindros vacíos laminados con riesgo de aplastamiento y volcamiento, desniveles en áreas de tránsito, deterioro de estructuras, falta de medidas preventivas y otras.

La diligencia fue realizada por el representante de la Fiscalía de Prevención del Delito, Kevin Antón Siancas, junto al personal de la Municipalidad Provincial de Sullana y la Dirección de Regulación y Fiscalización Sanitaria (DIRFIS).

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