En un operativo, las autoridades detectaron que dos empresas procesadoras de productos ubicadas en la zona industrial de la ciudad de Sullana, presentan graves riesgos eléctricos y sanitarios. Ante esto, les otorgaron un plazo para corregir dichas observaciones que representan un peligro inminente.

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Durante la inspección, encontraron riesgos de seguridad, almacenamiento y señalización. Asimismo, la presencia de cilindros vacíos laminados con riesgo de aplastamiento y volcamiento, desniveles en áreas de tránsito, deterioro de estructuras, falta de medidas preventivas y otras.

La diligencia fue realizada por el representante de la Fiscalía de Prevención del Delito, Kevin Antón Siancas, junto al personal de la Municipalidad Provincial de Sullana y la Dirección de Regulación y Fiscalización Sanitaria (DIRFIS).