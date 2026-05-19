Durante un operativo realizado a diversos bares y cevicherías en la provincia de Sullana, las autoridades multaron y clausuraron a dos establecimientos que operaban sin la documentación en regla.

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Durante la inspección realizada en el distrito de Salitral por personal de la Fiscalía de Prevención del Delito, Policía y municipalidad de dicha ciudad, verificaron una cevichería ubicada en la calle Alfonso Ugarte. También acudieron a otro local en el centro poblado de Miraflores.

Debido a que no contaban con licencia de funcionamiento ni certificado ITSE, las autoridades procedieron a la clausura temporal e imposición de multas equivalentes del 10% de la UIT a ambos locales. Al momento de la intervención, hallaron a parroquianos consumiendo bebidas alcohólicas.