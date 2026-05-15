Un mototaxista provocó un accidente y dejó a un chofer herido tras chocar contra otro trimóvil en la transitada avenida José de Lama, en la provincia de Sullana. Tras el impacto, el conductor, lejos de auxiliarlo, huyó del lugar sin auxiliar a su colega. Además, terminó estrellándose contra un Puesto de Auxulio Rápido (PAR) de Serenazgo.

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Se trata de un trimóvil color rojo y sin placa de rodaje que protagonizó un violento accidente en la intersección de la avenida José de Lama y transversal Piura, al colisionar contra otro vehículo, dejando a su conductor herido y tendido en el pavimento.

Además, la mototaxi terminó impactando contra la caseta de la Base de Serenazgo, causando daños en la puerta de acceso y ventana. Además, en la pared de concreto. Ante esto, el herido fue trasladado al Hospital de Apoyo II-2, mientras los vehículos a la comisaría de Sullana que está a cargo de las investigaciones.