Efectivos policiales intervinieron a un sujeto en una vivienda donde hallaron bolsas con droga, un arma de uso militar tipo Mini Uzi y municiones en el asentamiento Jesús María en la provincia de Sullana.

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La intervención fue realizada la noche del último martes en la calle Las Mercedes donde detuvieron a A.J.A.C. (18), alias “Chibola”. Le encontraron, 34 municiones, dos cartuchos de dinamita y una nota extorsiva con amenazas dirigida a una persona identificada como Eliseo.

Asimismo, en otro ambiente del inmueble, la Policía encontró diversas bolsas conteniendo, al parecer, marihuana, pasta básica de cocaína (PBC) y clorhidrato de cocaína. Dicho sujeto sería investigado por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas, y tenencia ilegal de armas, municiones y explosivos.