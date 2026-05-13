La Contraloría de la República advirtió que el laboratorio de la Dirección Sub Regional de Salud Luciano Castillo Colonna, de Sullana, cuenta con reactivos vencidos y falta de equipos médicos que podrían generar el riesgo de que las muestras no se procesen oportunamente, comprometiendo la validez de los resultados. A esto se suma el mal estado de los equipos biomédicos en los diversos establecimientos de salud, que afectaría la atención a los pacientes.

El informe de visita de control Nº006-2026-OCI/4190-SVC reveló las situaciones adversas.

En la inspección al laboratorio de TBC (Tuberculosis) del CICE (Centro de Investigación y Capacitación en Entomología) en Querecotillo, que es un centro que recibe muestras de los establecimientos de salud y ocasionalmente de EsSalud, la comisión de control detectó irregularidades en el Área de Preparación de Medios.

Ahí encontraron un frasco de un kilogramo de glutamato de sodio con fecha de vencimiento de setiembre de 2025, además de tres frascos de fosfato de potasio monobásico de 500 mg que estaban vencidos desde enero de 2025. Ambos eran utilizados para la preparación de medios de cultivos de TBC.

Asimismo, verificaron que las dos refrigeradoras que contienen almacenadas las muestras de TBC, se encuentran situadas en un pasadizo donde transitan personas o personal no autorizado para el manejo de dichas muestras. Además, no hay señal de peligro, existiendo un riesgo biológico para quienes laboran o transitan.

También realizaron una supervisión a las instalaciones del laboratorio referencial ubicado en el interior del Hospital de Apoyo II-2.

En el área de Metaxénicas identificaron 4 frascos de azul metileno en presentación de polvo con vencimiento del 30 de febrero de 2024, así como 2 frascos de fucsina de laboratorio por 25 mg. que estaban vencidos desde el 31 de diciembre del 2021.

Mientras que en el área de Bioquímica detectaron 3 cajas de los reactivos Alkaline phosphatase que estaban caducadas desde el 31 de marzo de 2026 y 2 frascos de Glycohemoglobine con fecha de vencimiento del 31 de marzo de este año.

“Es de señalar que ello, compromete la validez del resultado (exactitud y precisión), pudiendo generar falsos positivos/negativos y la seguridad del diagnóstico clínico, dando que podría alterarse su composición o contaminarse por el paso del tiempo, comprometiendo la salud de los usuarios del servicio de salud”; señala la Contraloría.

Durante la inspección, la jefa del laboratorio informó a la comisión de control que con memorámdun Nº058-2026 del 13-02-2026 solicitaron el mantenimiento del equipo de Elisa plate washer, el cual, según refieren, viene generando limitaciones en el adecuado procesamiento de pruebas serológicas y otras fallas. Además, hasta el cierre del informe de la Contraloría, dicho requerimiento estaba aún pendiente.