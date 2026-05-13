Dos estudiantes de la carrera de Enfermería del instituto Pitágoras fueron víctimas del robo de sus pertenencias a manos de un mototaxista que huyó con sus mochilas que contenían cuadernos y billeteras en momento en que se disponían a ingresar a un restaurante en la provincia de Sullana.

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Ocurrió cerca del mediodía del lunes 11 de mayo, cuando dos jovencitas abordaron una mototaxi a la altura de la residencial OASIS en el centro poblado de Jíbito con destino al centro recreacional Tres Marías en la carretera Cola del Alacrán.

Según una de las agraviadas, al llegar a su destino, le pidieron al conductor del vehículo que espere para ver si estaban atendiendo en el restaurante. Pero apenas ellas descendieron, el mototaxista aceleró y huyó del local.

Aunque las cámaras de vigilancia captaron al vehículo que se llevó las pertenencias de las estudiantes y fueron puestas a disposición de la dependencia policial de la jurisdicción, donde las agraviadas interpusieron su denuncia correspondiente.