Médicos especialistas del Hospital de Especialidades de la provincia Sullana, lograron intervenir con éxito a una niña de apenas un año de edad, que padecía una grave malformación anorrectal congénita.

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La menor, referida desde la provincia de Huancabamba, presentaba una patología que comprometía seriamente su desarrollo y calidad de vida. Tras detectarse una fístula y habérsele practicado una colostomía inicial, el equipo liderado por el médico Julio Lozada Castillo, cirujano pediatra, procedió a realizar una anorrectoplastía sagital posterior, intervención quirúrgica de alta especialización que duró más de dos horas.

“El objetivo de esta cirugía es devolverle la funcionalidad al sistema digestivo de la niña. En un plazo de dos a tres meses, procederemos al cierre definitivo de la colostomía y la reconexión del intestino, lo que permitirá que Jesenia lleve una vida normal”, explicó el especialista.

Este caso resalta la importancia del Hospital de Sullana como centro de referencia en el norte del país. Actualmente, el establecimiento realiza entre 10 y 20 cirugías de malformaciones anorrectales al año, lo que evita que las familias de la región tengan que viajar a Lima en busca de especialistas, reduciendo costos y riesgos para los pacientes.