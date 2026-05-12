Los estudiantes del CEPREMUNI de la provincia de Sullana, participaron en el tercer simulacro tipo examen de admisión, donde pusieron en práctica los conocimientos adquiridos durante su preparación preuniversitaria, fortaleciendo además sus habilidades y destrezas para afrontar con éxito los procesos de admisión de universidades e institutos superiores.

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Con esta actividad, la actual gestión edil culmina el séptimo ciclo de preparación preuniversitaria gratuita, dirigido a jóvenes talentosos de toda la provincia que aspiran a acceder al programa Beca 18 y a instituciones de educación superior.

La Subgerencia de Educación destacó que el CEPREMUNI continúa desarrollándose con resultados satisfactorios, brindando oportunidades de formación y fortaleciendo el acceso a una educación de calidad para los estudiantes sullaneros.