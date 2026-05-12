Estuvo dirigido a los jóvenes de la provincia de Sullana
Estuvo dirigido a los jóvenes de la provincia de Sullana

Los estudiantes del CEPREMUNI de la , participaron en el tercer simulacro tipo examen de admisión, donde pusieron en práctica los conocimientos adquiridos durante su preparación preuniversitaria, fortaleciendo además sus habilidades y destrezas para afrontar con éxito los procesos de admisión de universidades e institutos superiores.

Con esta actividad, la actual gestión edil culmina el séptimo ciclo de preparación preuniversitaria gratuita, dirigido a jóvenes talentosos de toda la provincia que aspiran a acceder al programa Beca 18 y a instituciones de educación superior.

La Subgerencia de Educación destacó que el CEPREMUNI continúa desarrollándose con resultados satisfactorios, brindando oportunidades de formación y fortaleciendo el acceso a una educación de calidad para los estudiantes sullaneros.

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