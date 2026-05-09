Las autoridades de salud de Sullana y Bellavista mantienen vigilancia epidemiológica tras confirmarse 10 casos del virus manos, pies y boca en escolares del nivel inicial, enfermedad altamente contagiosa que afecta principalmente a menores de edad.

De acuerdo con el reporte oficial del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, los contagios corresponden a seis niños y cuatro niñas. Siete casos fueron detectados en Sullana y tres en Bellavista, mientras que una nueva notificación permanece en evaluación en otra institución educativa.

Ante esta situación, algunas aulas fueron puestas en cuarentena temporal como medida preventiva para evitar la propagación del virus entre los estudiantes. Las autoridades sanitarias exhortaron a reforzar los hábitos de higiene tanto en colegios como en hogares.

El virus manos, pies y boca, asociado al Coxsackie, se transmite fácilmente mediante contacto directo con secreciones, superficies contaminadas y vía respiratoria. Entre los síntomas más frecuentes figuran fiebre, dolor de garganta, malestar general y lesiones o ampollas en manos, pies y boca.

Especialistas advirtieron que el mayor riesgo de contagio ocurre durante la primera semana de la enfermedad, por lo que recomendaron que los menores con síntomas permanezcan en casa hasta completar su recuperación.

Asimismo, las autoridades recordaron la importancia del lavado frecuente de manos, la ventilación de ambientes y la desinfección constante de superficies para reducir el riesgo de nuevos brotes en instituciones educativas.

Ante esta situación, los padres de familia deben permanecer en constante vigilancia para detectar posible síntomas, sobre todo en niños.​