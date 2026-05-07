Un hombre fue encontrado sin vida en el canal de regadío Daniel Escobar, cerca de la central hidroeléctrica de Curumuy. Se trata de Juan Alberto Vite Regalado, de 64 años, que había sido reportado como desaparecido en la provincia de Sullana.

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La víctima era buscada por familiares y amigos desde que salió de su vivienda hace unos días. Además, un problema de salud que sufría, había causado preocupación en sus seres queridos.

Los restos de Vite Regalado serán velados en su domicilio, ubicado en la cuadra 8 de la calle Santa Catalina, en el asentamiento Sánchez Cerro, Sullana. Además era una persona muy querida por sus vecinos, segúns señalaron.