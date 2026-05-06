Un joven trabajador de una avícola resultó gravemente herido, tras ser víctima de un ataque armado a manos de sujetos desconocidos, quienes le dispararon en la provincia de Sullana.

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El hecho se registró aproximadamente a las 9:00 de la noche del lunes 4 de mayo en la calle Tres de la urbanización popular Villa La Paz. La víctima fue identificada como Cristhian Riofrío Díaz que se encontraba en la zona cuando fue interceptada por los delincuentes.

Su madre y otros familiares lo auxiliaron rápidamente y fue trasladado de emergencia al hospital del sector oeste. Según sus seres queridos, el estado de salud del joven es delicado y vienen pidiendo ayuda para el tratamiento.