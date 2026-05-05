El Hospital de Especialidades de Sullana (Nivel III-1) marcó un hito histórico para la salud al incorporarse oficialmente a la Red Nacional del Corazón. Este avance permite que, por primera vez en la provincia, se realicen cirugías cardíacas de alta complejidad con circulación extracorpórea de manera totalmente gratuita.

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Bajo la estrategia “Minsa Móvil”, un equipo de 16 especialistas del Centro de Referencia Nacional del Corazón- CENACOR del Hospital Nacional Dos de Mayo se trasladó desde Lima para liderar una ambiciosa jornada quirúrgica. El objetivo es claro: cerrar las brechas de atención y evitar que los pacientes piuranos deban viajar a la capital para salvar sus vidas.

La jornada, que se extenderá hasta el 7 de mayo, está liderada por el reconocido médico Julio Peralta Rodríguez, jefe del Departamento de Cirugía de Tórax y Cardiovascular del Hospital Dos de Mayo. El plan de trabajo contempla un total de 24 intervenciones: 5 cirugías cardíacas complejas y 19 cateterismos cardíacos, beneficiando a pacientes de entre 30 y 60 años.

Durante la supervisión de las salas de operaciones, el Ministro de Salud, Juan Carlos Velasco Guerrero, destacó el impacto de esta integración: “Sullana se une a la Red Nacional Cardiovascular. Cambiamos la historia de la salud en el norte; nuestro compromiso es que el lugar donde vivas no determine tu acceso a una medicina de calidad”, precisó.

Además de las operaciones, la campaña incluye un programa de intercambio de conocimientos entre los expertos de Lima y el personal médico de Sullana. Esta capacitación garantiza que el hospital regional esté preparado para enfrentar de manera autónoma el desafío de las enfermedades cardiovasculares, una de las principales causas de mortalidad en el Perú.