El alza sostenida del precio de los combustibles continúa golpeando a Piura. En las últimas semanas, la gasolina ha subido 47%, el diésel 75% y el GLP vehicular más de 100%, afectando directamente la economía de miles de transportistas.

En los grifos de la región, la gasolina alcanza hasta los 23 soles por galón, el diésel bordea los 27 soles y el GLP —que hasta hace poco era la alternativa más económica— ya llega a los 12 soles. “Así no se puede trabajar”, advierten conductores, quienes aseguran que sus ingresos se han reducido de forma drástica.

Frente a este escenario, los gremios de transporte demandan acciones inmediatas, pero también soluciones sostenibles. Óscar Quinde Nolasco, presidente de la Asociación de Taxistas Dispersos de Piura, señaló que el problema requiere una respuesta estructural. “No podemos seguir dependiendo de factores externos. Necesitamos una alternativa estable”, afirmó.

En ese contexto, el Gas Natural Vehicular (GNV) se perfila como una opción viable. Este combustible puede costar hasta tres veces menos por kilómetro recorrido y generar ahorros de entre 50% y 65% frente a la gasolina. Incluso, actualmente, resulta cerca de 40% más económico que el GLP.

Piura cuenta con una ventaja estratégica: produce gas natural y reúne condiciones favorables para impulsar su masificación. A la fecha, más de 21 mil vehículos ya operan con GNV en la región, una cifra que continúa en crecimiento.

Los transportistas coinciden en que el camino está definido. “El gas está en el Perú, el ahorro es real y la tecnología ya existe. Lo que falta es decisión para masificarlo”, sostienen.

En esa línea, exhortan a las autoridades a activar mecanismos como el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), que permitan facilitar la conversión de vehículos y ampliar el acceso al GNV en la región.