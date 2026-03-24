En la última semana, los mercados de Piura y Sullana han reportado un alza de casi el 50 % en productos de primera necesidad, un incremento que los comerciantes atribuyen directamente al alza sostenida en el precio de los combustibles. Las amas de casa señalan que les perjudica el bolsillo con este aumento.

El impacto por el alza de los precios en los puestos de verduras, frutas y carnes en los mercados de Piura y Sullana ha provocado una gran preocupación entre la población, ya que los afecta.

Los productos que antes eran accesibles, hoy representan un lujo para muchas familias. Pues, entre los productos que han subido su precio se encuentran la papa, que ha duplicado su valor, pasando de S/ 2 a S/ 4 el kilo; la cebolla registra un aumento de S/ 2.50 a S/ 4; el tomate hasta S/ 2.00 adicionales por kilo.

En tanto, el precio de las carnes también presenta un incremento, pues el kilo de pollo cuesta S/ 14, luego de estar a S/ 10 el kilo, obligando a las amas de casa a reducir sus porciones o buscar otras alternativas.

Para los comerciantes, la situación es insostenible, pues Juan Lázaro, vendedor de verduras en el Mercado Anexo de Piura explicó que el transporte es el principal factor de este fenómeno que ha provocado esta alza, sobre todo en los productos de primera necesidad.

“Por el alza del combustible, los precios de los productos han aumentado. Han subido entre un sol hasta cuatro soles”, señaló Lázaro.

Por otro lado, aunque el arroz y el azúcar mantienen sus precios por el momento, en el sector de las frutas, en algunos puestos mantienen sus costos, pero en otros señalan que suben los precios, y esto se debe por la escasa cosecha de los frutales y que poco llegan a los mercados.

María Farfán, ama de casa, dijo que la situación es crítica, sobre todo que también han subido los pasajes en el transporte urbano.