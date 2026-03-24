El alcalde provincial de Sullana, Marlem Mogollón Meca, se reunió con el gobernador regional de Piura, Luis Neyra León, para plantear acciones frente a la paralización de la obra de pavimentación del tramo Óvalo Turicarami–centro poblado de Jíbito.

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Acompañado por representantes del Colegio de Ingenieros, del Colegio de Arquitectos, el regidor Jorge Rodríguez y miembros del Consejo de Coordinación Local (CCL) Provincial, el burgomaestre expuso la necesidad de adoptar medidas inmediatas tras la resolución del contrato con el Consorcio Vial Turicarami.

Entre sus principales pedidos, solicitó la instalación de una mesa técnica con participación de profesionales sullaneros de ambos colegios profesionales, a fin de contribuir en la elaboración y revisión del expediente técnico de saldo de obra.

Asimismo, planteó que, mientras se reinician los trabajos, se ejecuten labores de mantenimiento en las vías intervenidas y calles aledañas o que sirven como rutas alternas, como la colocación de afirmado y el regado permanente, para reducir la emisión de polvo y mitigar riesgos a la salud de la población.

El alcalde también reafirmó la disposición de la municipalidad de apoyar al Gobierno Regional en las acciones necesarias para garantizar la continuidad y culminación del proyecto este año.

Durante la reunión, el gobernador informó que el expediente técnico de saldo de obra se encuentra en elaboración y manifestó que se acogerán los pedidos, en coordinación con la Gerencia Subregional Luciano Castillo Colonna.