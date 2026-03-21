Un agricultor que se dirigía manejando una motocicleta, falleció tras un accidente con una cisterna en la carretera Panamericana Norte, en el distrito de Marcavelica, provincia de Sullana.

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Se trata de Darwin Sosa Estrada, de 40 años, que fue auxiliado por una patrulla de la Policía a la altura del centro poblado de La Quinta y trasladado al Hospital II-2 de la avenida Santa Rosa, pero lamentablemente llegó sin vida. Su cuerpo fue trasladado al morgue del Ministerio Público donde le practicaron la necropsia respetiva.

La víctima residía en el caserío de Huaypirá del distrito fronterizo de Lancones, hasta donde fue trasladado y viene siendo velado por sus seres queridos, quienes vienen exigiendo justicia ante el lamentable accidente.