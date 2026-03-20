Los pobladores y obreros bloquearon la carretera Sullana-Paita en protesta contra el Gobierno Regional de Piura, tras la rescisión del contrato con el consorcio encargado de ejecutar la vía Turicarami-Jíbito, cuya obra valorizada en más de S/ 75 millones quedó paralizada debido al incumplimiento en el avance de los trabajos.

Durante más de tres horas de la mañana de ayer, los manifestantes bloquearon la vía con pedazos de madera, piedras y mototaxis a la altura del asilo de ancianos y frente a la urbanización Mariano Santos. La medida obstaculizó el paso de decenas de tráileres, camiones y camionetas que se desplazaban hacia la provincia de Paita y viceversa.

“El Gobierno Regional debió dejar que concluyeran la obra porque le falta poco; sin embargo para ellos la mejor solución ha sido resolver el contrato. Con esto se ha paralizado (el proyecto), lo cual nos perjudica a los vecinos, ya que es una obra más que queda paralizada”, manifestó Jorge Navarro.

Mientras que un vecino de la urbanización Mariano Santos expresó su malestar, señalando que el Gobierno Regional deberá ahora elaborar un nuevo expediente para concluir la obra y lamentó que el proyecto deba quedar paralizado, lo cual perjudica directamente a los vecinos, comerciantes y transportistas.

Por su parte, uno de los obreros del Consorcio Turicarami, que estuvo a cargo del proyecto, señaló que laboraron hasta la tarde del último miércoles y que, pese a los retrasos, se debió permitir la culminación de la obra con algunos cambios, debido a que le falta poco para que concluya.

Asimismo, se trasladaron hasta la sede de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, en la zona industrial, donde también protestaron. Luego, una comisión, junto a la Policía, dialogó con los funcionarios que les hicieron saber su posición.

“Hemos dialogado con la gerenta y le hemos hecho saber como sullaneros que no se abandone la obra. Nos ha señalado que la empresa (Turicarami) ha demorado mucho. Además, nos indican que el avance (de la obra) es del 50%, pero es para ponerse a pensar, porque si dicen que queda eso y quieren acabarla a fin de año, entonces va a ser imposible (lo que dicen los funcionarios)”, dijo Darwin Severino.

LA MEDIDA. La gerencia Sub Regional de Obras Luciano Castillo del GORE informó que procedió a la resolución del contrato con el Consorcio Vial Turicarami por incumplimiento de plazo en la obra. Indicaron que la decisión responde al incumplimiento de los plazos, los cuales vencieron el 10 de marzo, sin que la infraestructura fuera entregada. Asimismo, detectaron irregularidades como la permanencia del inspector de obra en otro proyecto de forma simultánea.

“La obra registra un 51% de avance, cuando ya debió haber sido entregada y es por ello que se tomó una decisión para garantizar la culminación en este año”, dijo la subgerente Lourdes Antón.