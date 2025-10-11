La Empresa de Servicio de Electricidad del Norte S.A. (Enosa) informó que este domingo 12 de octubre de 2025 se llevará a cabo una restricción temporal del servicio eléctrico en distintos sectores de Piura y Castilla, como parte de los trabajos de mantenimiento, expansión y reforzamiento del sistema eléctrico. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de distribución y mejorar la calidad del servicio para todos los usuarios.

De acuerdo con el cronograma, los trabajos en Piura se realizarán en dos turnos. El primero será de 07:00 a.m. a 09:30 a.m., afectando zonas como la Residencial El Morro, el Conjunto Habitacional Angamos – II Etapa, el Asentamiento Humano Tangarará, así como los barrios Norte y Pachitea. También se verán comprendidas las urbanizaciones Angamos, Santa Isabel, Las Palmeras, Grau (manzanas I y J) y San Dionisio (manzanas A, C y O).

El corte también alcanzará avenidas y calles principales como Country, Sánchez Cerro, Sullana, Loreto y San Teodoro, además de Cajamarca, Arequipa, Cuzco, Junín, Lima, Tacna, Libertad, San Cristóbal, Torata y San Ramón, así como los jirones Huánuco y Lambayeque. Estas acciones corresponden al mantenimiento por expansión y reforzamiento del alimentador A1003 de la Subestación Piura Centro.

El segundo turno de mantenimiento será de 07:00 a.m. a 03:00 p.m., abarcando sectores como la Unidad Vecinal, Villa Militar y la Zona Industrial, junto con urbanizaciones como Santa Ana, Monterrico, San Isidro, California, Buenos Aires, San Miguel y San Lorenzo.

Durante este horario, la restricción incluirá avenidas y calles de alto tránsito como Bolognesi, Grau, Gulman y Cadalzo Salazar, además de diversas instituciones y empresas, entre ellas Ferreyros, EPS Grau, SENCICO, Banco de la Nación, Colegio San Miguel y la Ala Aérea N.° 01. Estas labores corresponden al reforzamiento del alimentador A1004 de la misma subestación.

Castilla

Por otro lado, en el distrito de Castilla, el corte está programado de 07:00 a.m. a 04:00 p.m. y comprenderá los asentamientos humanos Campo Polo y Talarita (manzanas B, E1, F, L, P1, Q1, R1, S1, T1, U, X y Z), así como el pasaje Vicus, el Estadio Manco Inca y diversas calles y avenidas de la zona urbana.

Entre las principales vías afectadas se encuentran las avenidas Progreso, Bolognesi, Corpac y Grau, además de calles como Amazonas, Atahualpa, Bolívar, Buenos Aires, Callao, Huáscar, Huayna Cápac, Lima, Lloque Yupanqui, Los Ángeles, Manco Cápac, Mayta Cápac, Sinchi Roca y Zarumilla, y los jirones Los Incas, Amaru Inca, Tallanes, Wiracocha, Yahuar Huaca, Jorge Chávez, Junín, Ica y Hipólito Unanue.

Enosa precisó que estos trabajos forman parte de su plan de mantenimiento programado correspondiente al seccionamiento I101051 del alimentador A1934 de la Subestación Castilla, que busca fortalecer la red eléctrica y reducir incidencias no programadas en el suministro.

Finalmente, la empresa recomendó a los usuarios tomar las medidas preventivas necesarias durante los horarios de restricción, desconectar los equipos eléctricos sensibles y mantener la calma ante las interrupciones previstas, agradeciendo su comprensión y colaboración ante las labores orientadas a mejorar el servicio.