Personal de Enosa con apoyo de la Policía Nacional realizó un operativo en distintas zonas de la ciudad de Piura como parte de su campaña contra la morosidad. Durante la intervención, cortó el servicio eléctrico a algunos locales.

Según la empresa, días antes se procedió al corte del servicio al restaurante Señor Perú por una deuda con la entidad, sin embargo al regresar por el lugar, los propietarios habrían reconectar el servicio de manera irregular.

Para ello, procedieron a desconectar totalmente el servicio hasta que los propietarios se hagan presente para el pago respectivo de su recibo.

Es así que Enosa recuerda que la manipulación no autorizada de redes eléctricas pone en riesgo la seguridad pública y constituye una infracción sancionable por ley.

Mientras tanto, recordó a la población piurana a pagar sus recibos a fin de evitar la restricción de la energía eléctrica en sus domicilios.