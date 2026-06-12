Este viernes 12 de junio, las plataformas Facebook e Instagram registran algunas fallas, según reportes realizados por usuarios de distintos países. Los problemas afectan principalmente el acceso y la actualización de contenido en los servicios de Meta.

Desde las 9:00 a .m , numerosos usuarios informaron dificultades para iniciar sesión, cargar publicaciones y actualizar sus noticias tanto en dispositivos móviles como en computadoras. Los inconvenientes también habrían alcanzado a otros servicios vinculados a Meta.

Las incidencias fueron reportadas a través de plataformas de monitoreo de fallas digitales y redes sociales, donde usuarios compartieron capturas de pantalla y mensajes sobre los errores que experimentan al utilizar las aplicaciones. Entre los problemas más frecuentes figuran la imposibilidad de visualizar contenido nuevo y las interrupciones en el funcionamiento de algunas herramientas.