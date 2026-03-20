Un avezado delincuente ingresó a la vivienda de una docente y empresario, y se llevó laptops, joyas y otras pertenencias en la urbanización Jardín, provincia de Sullana. Además, dinero en efectivo. Todo lo robado asciende a más de S/12,000.

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Ocurrió cerca de las 9 de la noche del miércoles 18 de marzo, cuando el delincuente, aprovechando que un integrante de la familia que se encontraba solo, había salido a comprar comida y dejó la puerta abierta del segundo piso de la casa de la manzana P1 lote 17, ubicada al costado de un colegio.

El hampón trepó el frontis de la casa y alzó con dos modernas laptops. Asimismo, una cadena de oro, tres aros de matrimonio y una puñera de oro. También S/2,000 en efectivo, dos carteras con diversos cosméticos y perfumes, y dos mochilas con cuadernos y libros del colegio.

Tras el primer robo, el delincuente regresó e ingresó al inmueble nuevamente. Sin embargo, fue sorprendido mientras abría la puerta por uno de los residentes, quien intentó detenerlo, pero el sujeto logró darse a la fuga, llevándose un moderno celular, pero dejó una bicicleta en la que se trasladaba.

Ante lo ocurrido, los agraviados interpusieron la denuncia en la comisaría de esta ciudad, cuyos agentes policiales quedaron a cargo de las investigaciones correspondientes.