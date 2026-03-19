Un mototaxista que también trabajaba como vigilante, fue asesinado a balazos frente a su familia y cuando se encontraba viendo televisión en su vivienda del asentamiento Nueve de Octubre, en la provincia de Sullana.

El crimen ocurrió cerca de las 11:30 de la noche del último martes, cuando Isvert Ojeda Crisanto, de 31 años, estaba sentado en un mueble de la sala de su hogar en la transversal Ignacio Sánchez Sánchez, entre las calles San Juan y San José.

En ese instante, llegó un sicario que habría descendido de una motocicleta y le disparó dos balazos que le cayeron en la cabeza y en otras partes del cuerpo. Tras ello, huyeron por distintas calles de la zona y sin rumbo conocido.

Su esposa lo trasladó de urgencia al Hospital de Apoyo II-2 de esta ciudad, pese al estado de shock en que se encontraba. Lamentablemente, los médicos certificaron su deceso, debido a que los impactos de bala comprometieron órganos vitales.

Efectivos policiales de distintas unidades llegaron al lugar y realizaron un operativo para ubicar a los responsables, pero con resultados negativos hasta el momento.

Asimismo, los agentes del Depincri realizaron las diligencias en el lugar de los hechos. A la vez, solicitaron las imágenes de la cámaras de vigilancia de locales cercanos. Ellos manejan algunas hipótesis, aunque no descartan un presunto ajuste de cuentas.

Recordemos que uno de los últimos crímenes ocurridos en esta ciudad, sucedió la mañana del último lunes, cuando un hombre fue asesinado a golpes en la cabeza frente al bar “La Vanesa”, ubicado a un costado de la carretera Sullana-Tambogrande, en Sullana.

De acuerdo con cifras oficiales del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), la región Piura ha registrado un total de 27 homicidios en lo que va del presente año. La mayoría de estos crímenes han ocurrido en Sullana y Piura.