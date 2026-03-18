Un agricultor de 77 años, fue atropellado por un vehículo que se dio a la fuga en la carretera Sullana-Tambogrande, en la provincia de Sullana.

[PUEDES VER: Defensoría del Pueblo advierte deficiencias en 14 colegios de Piura]

Se trata de Ciro Salazar Crespo quien fue accidentado en el kilómetro 1039, donde fue dejado abandonado por un irresponsable conductor. Aunque efectivos policiales de Carreteras de Piura pudieron auxiliarlo y lo trasladaron inmediatamente al Hospital de Apoyo II-2 de esta localidad.

El médico de turno le diagnosticó politraumatismo por accidente de tránsito y traumatismo encéfalo craneano moderado, quedando hospitalizado.

Ciro Salazar es natural del distrito de Suyo, Ayabaca, pero reside en el centro poblado de Cieneguillo Centro en Sullana.