Momentos de tensión y alarma se vivieron la mañana del viernes en los alrededores del Colegio Aplicación de la UNHEVAL, luego de que un operativo de desalojo judicial derivara en enfrentamientos que obligaron a evacuar a cientos de estudiantes y suspender las labores educativas.

Según reportes preliminares, durante la diligencia se produjo un enfrentamiento entre las fuerzas del orden y personas vinculadas al inmueble materia del desalojo. En medio de los incidentes, se registró el lanzamiento de bombas molotov desde la vivienda intervenida, mientras que la Policía Nacional del Perú respondió con el uso de agentes lacrimógenos para controlar la situación.

Alrededor de las 11:00 de la mañana, los gases alcanzaron las instalaciones del centro educativo, generando preocupación entre estudiantes, docentes y personal administrativo. Ante el riesgo, las autoridades escolares activaron los protocolos de emergencia y dispusieron la evacuación de los alumnos.

Los niños del nivel inicial fueron trasladados al pabellón de primaria, mientras que los estudiantes de secundaria fueron evacuados hacia las inmediaciones de la Iglesia Virgen del Carmen. De acuerdo con información proporcionada por la institución educativa, algunos menores presentaron dificultades respiratorias y otros sufrieron crisis nerviosas a consecuencia de la emergencia.

Suspensión de actividades académicas

Como medida preventiva, la dirección del colegio suspendió las clases durante la tarde del viernes y la jornada completa del sábado. Además, se reportó la pérdida de horas lectivas en el turno de la mañana debido a la evacuación y a las acciones de resguardo implementadas para proteger a la comunidad educativa.

La suspensión afecta también a estudiantes que venían preparándose para participar en el Concurso Nacional de Matemáticas, actividad para la cual realizaban entrenamientos especiales.

Durante la emergencia, docentes y directivos se comunicaron con los padres de familia a través de grupos de WhatsApp para coordinar el recojo de los escolares y garantizar su seguridad.

UGEL Huánuco solicita explicaciones

A través de un pronunciamiento público, la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Huánuco expresó su preocupación por la forma en que se desarrolló la diligencia judicial en las inmediaciones de una institución educativa durante el horario de clases.

La entidad señaló que, si bien respeta las decisiones judiciales y los procedimientos legales, considera necesario evaluar los criterios de planificación y gestión de riesgos aplicados en este tipo de intervenciones, especialmente cuando se realizan en zonas con alta presencia de estudiantes.

Requieren información detallada

Asimismo, solicitó a las autoridades competentes brindar información sobre las circunstancias en que se programó el operativo y exhortó a que futuras diligencias similares contemplen medidas de prevención que eviten poner en riesgo la integridad física y emocional de la comunidad educativa.

Finalmente, la UGEL hizo un llamado para que las instituciones responsables coordinen acciones que permitan garantizar tanto el cumplimiento de los mandatos judiciales como la protección de los estudiantes y personal de los centros educativos.